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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على جنوب البلاد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، غدا، الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 32/20
الإسكندرية 31/21
بورسعيد 27/22
رفح 27/15
كاترين 24/14
شرم الشيخ 31/24
المنيا 32/18
أسوان 34/20
الوادي الجديد 33/20
حلايب 27/22
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