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توك شو

كان شريرا.. سر موافقة هيثم أحمد زكي على العمل فى كلبش 3.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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توك شو
قال الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن الراحل كان يرفض جميع الأدوار التى تقدم له، موضحًا أن الراحل كان له شخصية مختلفة في اختيار الأعمال الفنية.

وكشف صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، خلال حواره، ببرنامج "شارع النهار" المذاع على قناة النهار، تفاصيل قبول الراحل العمل فى مسلسل كلبش الجزء الثالث مع الفنان أمير كرارة.

وأوضح صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه قرأ الدور قبل أن يعرض على هيثم، موضحًا أنه عندما عرض على هيثم رفضه قائلا: "الناس هتكرهنى بسبب الدور لأنه شرير".

وتابع: "لما رفض الدور قمت بتغيير تسريحة شعره وتهيئته للدور فوافق عليه".
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