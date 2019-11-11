رئيسا جامعة عين شمس والبنك الاهلى يتابعان توزيع بطاقات الدفع على الطلاب

تفقد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم عملية توزيع وتسليم بطاقات الدفع الالكترونى لطلاب الجامعة للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .



وقام الدكتور محمود المتينى خلال الجولة بالاطمئنان على سلامة الطلاب و سهولة تسليمهم البطاقات و سرعة تفعيلها لدفع مصروفات الجامعة بسلاسة.



كما قام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتفقد موظفى البنك و عملية تسليمهم البطاقات للطلاب و كيفية تفعيلها .