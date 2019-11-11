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تعليم

رئيسا جامعة عين شمس والبنك الاهلى يتابعان توزيع بطاقات الدفع على الطلاب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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كريم ناصر
تفقد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم عملية توزيع وتسليم بطاقات الدفع الالكترونى لطلاب الجامعة للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

وقام الدكتور محمود المتينى خلال الجولة بالاطمئنان على سلامة الطلاب و سهولة تسليمهم البطاقات و سرعة تفعيلها لدفع مصروفات الجامعة بسلاسة.

كما قام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتفقد موظفى البنك و عملية تسليمهم البطاقات للطلاب و كيفية تفعيلها .
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