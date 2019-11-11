AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مؤلفة موسيقية يابانية تفوز بالجائزة الأولى لمسابقة جنيف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
موسيقى
موسيقى
Advertisements
أ ش أ
فازت المؤلفة الموسيقية اليابانية هيناكا تاكاجى بالجائزة الأولى مناصفة لفئة الموسيقيين الشباب في مسابقة جنيف الدولية للموسيقى.

وقال منظمو المسابقة إن هذه المرة هى الأولى منذ 4 سنوات التي يفوز بها موسيقي ياباني بالجائزة بهذه الفئة والتي تقاسمتها تاكاجى مع الكولومبى دانل أرانجو-بادا.

وأعربت تاكاجى (30 عاما) عن شعورها بالدهشة لفوزها بالجائزة، وقالت في تصريحات صحفية عقب مراسم تسلم الجائزة إنها لا تصدق ما حدث وتشعر بفخر كبير لنيل الجائزة.

يذكر أن تاكاجى هى مساعد باحث في كلية أوساكا للموسيقى في اليابان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مسابقة جنيف في عام 1939 لاكتشاف ودعم الموسيقيين الكلاسيكيين الموهوبين.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

بعد انتشار الذباب فى عدة محافظات.. طرق سهلة للتخلص من متاعبه

خدمات.. لمعرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بك.. اتبع هذه الخطوات

فضائية تركية تقطع البث عن زعيم المعارضة بسبب كشف فساد أردوغان.. فيديو

رفع رصيده لـ 80 هدفا مع ليفربول | محمد صلاح قاهر الكبار فى البريميرليج

AdvertisementS

بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

مصدر أمني ينفي استهداف كمين بالقليوبية.. ويوضح: وفاة خفيرين ومزارع أطلق عليهم مجهول الرصاص

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى

مسك إيدي .. صديق هيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسل الراحل .. فيديو

"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

أولى صفقات الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الشتوى مهددة بالفشل | تفاصيل

منتشرة فى الأسواق.. 4 أطعمة مشهورة تشكل خطورة على صحة الكليتين

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

السعودية تبهر العالم بـ «بوابة الدرعية» .. تفاصيل وصور