مؤلفة موسيقية يابانية تفوز بالجائزة الأولى لمسابقة جنيف

فازت المؤلفة الموسيقية اليابانية هيناكا تاكاجى بالجائزة الأولى مناصفة لفئة الموسيقيين الشباب في مسابقة جنيف الدولية للموسيقى.



وقال منظمو المسابقة إن هذه المرة هى الأولى منذ 4 سنوات التي يفوز بها موسيقي ياباني بالجائزة بهذه الفئة والتي تقاسمتها تاكاجى مع الكولومبى دانل أرانجو-بادا.



وأعربت تاكاجى (30 عاما) عن شعورها بالدهشة لفوزها بالجائزة، وقالت في تصريحات صحفية عقب مراسم تسلم الجائزة إنها لا تصدق ما حدث وتشعر بفخر كبير لنيل الجائزة.



يذكر أن تاكاجى هى مساعد باحث في كلية أوساكا للموسيقى في اليابان.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مسابقة جنيف في عام 1939 لاكتشاف ودعم الموسيقيين الكلاسيكيين الموهوبين.