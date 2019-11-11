بعد إلغاء مسابقة قيادات التعليم بالبحر الأحمر.. المديرية تضرب بقرار الوزارة عرض الحائط وتكلف المشكو فى حقهم



وقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قرارًا برقم (963)، الذي جاء فيه أنه بناء على كتاب إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية بالوزارة، تم إلغاء قرار تعيين رئيس إدارة مدينة مرسي علم التعليمية ووكلاء إدارات مدن سفاجا ورأس غارب والغردقة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وبحث الشؤون القانونية في الشكاوى والمخالفات وتكليف المسؤولين أنفسهم بالقيام بمهام هذه الوظائف تكليفًا وليس تعيينًا، لسير العملية التعليمية.



ومن جانبه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم إن الشكاوى التى تقدم بها المتظلمون كانت على نتيجة المسابقة، وطالبت بفحص أوراق جميع المتقدمين للوظائف القيادية بالمسابقة ذاتها لوجود مجاملات على حد وصفهم وذلك على حساب بعض القيادات التعليمية خاصة وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية موضحا أن المسابقة تعتبر باطلة.



وتساءل المصدر كيف يتم إصدار قرار بتكليف نفس الأشخاص بالقيام بعمل المديرين؟ وهم نفس الأشخاص الذين تم إلغاء المسابقة بسبب وجود شبهة في تعيينهم مؤكدا أنه في انتظار نتيجة التحقيقات وواثق من إظهار الحق.



حالة من الجدل شهدتها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر وذلك بعد قرار إدارة التحقيقات بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلغاء قرار تعيين 4 قيادات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بعد تعدد الشكاوى والتظلمات، التى تدَّعِي "وجود مخالفات إدارية في هذه الوظائف" وحدثت أزمة وحالة من الغضب فى جميع إدارات البحر الأحمر التعليمية بعد التفاف مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حول قرار إلغاء التعيين لعدد من القيادات وتكليف من هم مشكو فى حقهم بالوظائف والمبرر أنها تكليف وليس تعيينا.