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فن

مدحت صالح يطرح أغنية "صحبة الآيات" على الراديو 9090

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:05 م
مدحت صالح
مدحت صالح
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شيرى نبيل
عكف المطرب "مدحت صالح" مع صديقه المخرج والملحن وليد جنيدي منذ اكثر من شهرين لينتهوا من تسجيل الأغنية الدينية التي كتبها ولحنها جنيدي ووزعها أحمد عبد العزيز، لتنفرد بإذاعتها الراديو ٩٠٩٠ بشكل حصري.

الأغنية هي في الاصل تتر وموسيقي تصويرية لمسلسل اطفال بعنوان "صحبة الآيات" سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل إنتاج بيكسلز آرت، تأليف أحمد ضوي ومن إخراج محمد الألفي، ورغم ذلك فقد طلبت ادارة راديو ٩٠٩٠ اذاعتها كدعاية للمسلسل قبل عرضه بعدما نالت الأغنية إعجاب العديد ممن استمعوا اليها.

وقد كتب وليد جنيدي الاغنية باللغة العربية الفصحى وتقول كلماتها {خلق الإله عبادا في الأرض ساحوا.. فطر النفوس علي الهدي عبر المدى.. ابليس عاث فسادا... ضاق البارح".

الجدير بالذكر أن اغنية "صحبة الآيات" لم تكن التعاون الاول بين صالح وجنيدي فقد اشتركا أيضا في عدة أعمال اخرى منها: اغنية "ثوار العرب" وأغنية "اسمحلي ارفضك" والعديد من الاعمال الوطنية التي غناها الفنان مدحت صالح.
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