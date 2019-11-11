البلتاجى يطالب بإنشاء مدرسة للتعليم الفنى بحلوان

تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال،رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن تخصيص 30 ألف متر مربع فى المشروع الأمريكى بحلوان لإنشاء مجمع مدارس صناعية، لافتا إلى إحالة المشروع إلى لجنة الصناعة بالمجلس لدراسة سبل التنفيذ.



وتابع رضا البلتاجى خلال طلبه: أن طلبه يأتى بناء على توجه الدولة برعاية القيادة السياسية إلى الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد أهم الركائز التطويرية لاقتصاد قومى قوى، وباعتبار أن المؤسسات التعليمية الفنية من أهم المؤسسات التى يمكنها تخريج فنيين قادرين على العمل بالمصانع المختلفة



وأشار النائب خلال طلبه، إلى أهمية التعليم الفنى والذى تعتمد عليه الدول العظمى فى تأسيس اقتصاد قوى يواجه الأزمات، موضحا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوير مناهجه لتتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.