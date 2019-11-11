AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اصغر خزاف .. حلمى أن أصبح طبيبا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى - عدسة هدير عبده
ولد الطفل عبده الذى يبلغ 13 عاما و الذى برع فى حرفة " الخزف" بقرية " تونس " و التى تعد إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم و التى تبعد عنها بحوالى 60 كيلو متر و تتبع مركز يوسف الصديق و التى حولتها الصدفة من قرية ريفية بسيطة الى قبلة للجمال و الفن و الطبيعة بواسطة الفنانة السويسرية "ايفيلين بيوريه"

و اجرت عدسة صدى البلد حوار مع الطفل عبده الذى تميز عن باقى اطفال قريته بمهارته الفازة و امتهانه لحرفة "الخزف" .

قال عبده، ان والده احد خزافين قرية تونس و كان يراه منذ صغره و هو يعمل هذه الحرفة الى ان ولد عنده حب حرفة الخزف .

و اشار عبده انه كل ما يصنعه من وحى خياله و تصاميه الخاصة و لا يتدخل احد فى شئون التصاميم فهو يصنع من يعبر عنه.

و اضاف عبده ان عمله لايعيق دراسته فهو يعرف جيدا كيفية ادارة وقته فيومى الجمعة و السبت من كل اسبوع يذهب الى عمله و باقى الاسبوع لمدرسته و ان اكثر الايام اقبلا على الشراء يكون يوم الجمعة .

و تابع عبده قائلا " نفسى يبقى عندى معرض كبير اعرض فيه شغل "

و اكد عبده على ان كليه الطب هى حلمه الاساسى الى جانب حرفة الخزف.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة بالفيوم تبحث معوقات تسويق منتجات مهرجان قرية تونس للفخار والحرف اليدوية

التضامن تشارك بمهرجان تونس في الفيوم لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية

ترشيحاتنا

Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

اطرد الذباب فورا من منزلك بخليط طبيعي من الفاكهة والأعشاب

من ياسمين صبرى لـ أحلام.. أسعار غير متوقعة لـ إكسسوارات المشاهير.. صور

ولادة عِجْل بـ5 أرجل بالشرقية | الطب البيطري: حالة نادرة | الأوقاف: قدرة الله | صور

خليك زي مايكل جاكسون .. تامر حسني يدعم رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

مطالبة بريطانية بدفع 400 ألف استرليني نظير استئجار مرسيدس !

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبة بريطانية بدفع 400 ألف استرليني نظير استئجار مرسيدس !

ولادة عِجْل بـ5 أرجل بالشرقية | الطب البيطري: حالة نادرة | الأوقاف: قدرة الله | صور

سيارة تتخلص من نفايات طبية بجوار جسر مصرف فى منيا القمح