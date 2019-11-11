اصغر خزاف .. حلمى أن أصبح طبيبا

ولد الطفل عبده الذى يبلغ 13 عاما و الذى برع فى حرفة " الخزف" بقرية " تونس " و التى تعد إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم و التى تبعد عنها بحوالى 60 كيلو متر و تتبع مركز يوسف الصديق و التى حولتها الصدفة من قرية ريفية بسيطة الى قبلة للجمال و الفن و الطبيعة بواسطة الفنانة السويسرية "ايفيلين بيوريه"



و اجرت عدسة صدى البلد حوار مع الطفل عبده الذى تميز عن باقى اطفال قريته بمهارته الفازة و امتهانه لحرفة "الخزف" .



قال عبده، ان والده احد خزافين قرية تونس و كان يراه منذ صغره و هو يعمل هذه الحرفة الى ان ولد عنده حب حرفة الخزف .



و اشار عبده انه كل ما يصنعه من وحى خياله و تصاميه الخاصة و لا يتدخل احد فى شئون التصاميم فهو يصنع من يعبر عنه.



و اضاف عبده ان عمله لايعيق دراسته فهو يعرف جيدا كيفية ادارة وقته فيومى الجمعة و السبت من كل اسبوع يذهب الى عمله و باقى الاسبوع لمدرسته و ان اكثر الايام اقبلا على الشراء يكون يوم الجمعة .



و تابع عبده قائلا " نفسى يبقى عندى معرض كبير اعرض فيه شغل "



و اكد عبده على ان كليه الطب هى حلمه الاساسى الى جانب حرفة الخزف.