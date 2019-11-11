AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناشئات السلة بالأهلي يواجهن صيد القطامية.. اليوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق كرة السلة للناشئات (16 سنة) بالنادي الأهلي، اليوم فريق صيد القطامية ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الشمس.

وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب «القاهرة ب» بنتيجة 65- 12 ضمن بطولة منطقة القاهرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات السلة 16 سنة بالأهلي، من عمرو أحمد صابر مديرا فنيا، وأمل سيد إداريا، وياسر عبد الوهاب إخصائيا بدنيا، وأية أحمد إخصائيا للعلاج الطبيعي.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

منتشرة فى الأسواق.. 4 أطعمة مشهورة تشكل خطورة على صحة الكليتين

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى

رانج روفر تطرح أيفوك 2020 في مصر بسعر خيالي

Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبرى لـ أحلام.. أسعار غير متوقعة لـ إكسسوارات المشاهير.. صور

كاديلاك CT5 تعرض لأول مرة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019.. صور

التراس: الرئيس السيسي وجه العربية للتصنيع بنقل وتوطين التكنولوجيا