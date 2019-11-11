ناشئات السلة بالأهلي يواجهن صيد القطامية.. اليوم

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الشمس.





يواجه فريق كرة السلة للناشئات (16 سنة) بالنادي الأهلي، اليوم فريق صيد القطامية ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب «القاهرة ب» بنتيجة 65- 12 ضمن بطولة منطقة القاهرة.ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات السلة 16 سنة بالأهلي، من عمرو أحمد صابر مديرا فنيا، وأمل سيد إداريا، وياسر عبد الوهاب إخصائيا بدنيا، وأية أحمد إخصائيا للعلاج الطبيعي.