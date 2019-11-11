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حوادث

العناية الإلهية تنقذ محطة وقود من الاشتعال بسبب نيران توك توك بالغربية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:16 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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أحمد على
شهدت محطة وقود بشارع الجيش بمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم اشتعال النيران بدراجة نارية "توك توك" بسبب ماس كهربائي لولا تدخل العناية الإلهية وتمكن بعض المارة من السيطرة على الموقف والدفع بسيارة مطافئ لإخماد النيران دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بدراجة نارية "توك توك" خلال قيام قائدها بتموينها من داخل محطة الوقود بدائرة القسم.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال الى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة مطافئ وتم إخماد النيران.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
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