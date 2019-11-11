عبد الفضيل إبراهيم يشارك في تدريبات الأهلي بقناع للوجه

بدأ عبد الفضيل إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.



وشارك اللاعب في التدريبات مستخدما واقيا للوجه، نظرا لإصابته بشرخ في أحد عظام الوجه، وهو ما أبعده عن المشاركة في مباريات الفريق التي كان آخرها لقاء الزمالك في دور 16 من منافسات كأس مصر.



وحرص أشرف توفيق المدير الفني للفريق على متابعة حالة عبد الفضيل وتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات وحسابات الجهاز الفني خلال المباريات المقبلة.