AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق أهلي 2000 يبحث عن الفوز الخامس في بطولة منطقة القاهرة غدا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000 فريق النوبي غدًا الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الخامس له على التوالي في بطولة الجمهورية هذا الموسم، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة، بعد الفوز في كل مبارياته، التي خاضها خلال مشوار الحفاظ على اللقب.

ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٠ في رصيده ١٢ نقطة جمعها من الفوز في ٤ مباريات، على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا ، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أهلي 2001» يواجه مصر المقاصة في بطولة الجمهورية

مدرب زامبيا: الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بمصر هدفى

فريق أهلي 2003 يواجه أسوان في بطولة الجمهورية غدًا

فريق أهلي 2009 يلتقي طلائع الجيش في مهرجان سوبر البراعم غدًا

فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي جاهز للدور الثاني من بطولة الدوري

اليوم.. الأهلي يصطدم بـ الإسماعيلي في دوري الجمهورية

ترشيحاتنا

بفستان غريب... كارول سماحة تخطف الأنظار..صور

مصدر أمني ينفي استهداف كمين بالقليوبية.. ويكشف التفاصيل الكاملة عن الحادث

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

تشحن بالفيشة العادية..مصنع 200 الحربي: سرعة السيارات الكهربائية 45 كم في الساعة..فيديو

بعد غيبوية عام ونصف.. سعودى شهير يشعل السوشيال ميديا بعودته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبرى لـ أحلام.. أسعار غير متوقعة لـ إكسسوارات المشاهير.. صور

كاديلاك CT5 تعرض لأول مرة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019.. صور

التراس: الرئيس السيسي وجه العربية للتصنيع بنقل وتوطين التكنولوجيا