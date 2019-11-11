فريق أهلي 2000 يبحث عن الفوز الخامس في بطولة منطقة القاهرة غدا

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000 فريق النوبي غدًا الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.



يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الخامس له على التوالي في بطولة الجمهورية هذا الموسم، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة، بعد الفوز في كل مبارياته، التي خاضها خلال مشوار الحفاظ على اللقب.



ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٠ في رصيده ١ ٢ نقطة جمعها من الفوز في ٤ مباريات، على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا ، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.

