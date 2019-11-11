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فن

بعد إعلانه عن إصابته بـ البهاق.. رامى جمال يتصدر تويتر ومغردون: قابلينك بكل حالاتك

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر هاشتاج رامى جمال موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" اليوم 11 نوفمبر وذلك بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق الجلدى بساعات عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام".

وقال رامي: "الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع: "وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا: "یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".

ودشن رواد موقع تويتر هاشتاج رامى جمال دعما له وجاءت أبرز التغريدات:

احنا بنحبك والمرض ما يهزمك واحنا جمهورك ونحب فنك الراقي واندعمك ومعاك على طول وربنا يشفيك يا رب #رامى_جمال

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاءًا لا يغادر سقما ♥️♥️ #رامى_جمال


معاك يا توربينى القلوب .. ما حدش يملك لـ نفسه او فى نفسه شئ و ربنا بيحبك زى ما كلنا بنحبك جدا .. بنحب رامى الانسان قبل الفنان ، ربنا يحفظك و يزيدك خير و نجاح.. مستنينك ديما يا مُبدع #رامى_جمال

إحنا قابلينك وحابينك بكل حالاتك يا فنان يا كبير #رامى_جمال

عندي احساس من كلامك ان دي هتكون بداية مرحله كلها نجاح ونضوج وتركيز ان شاء الله 🤲🏻 الف مليون سلامه عليك يا رامي 🌹 ومستنيين الاغاني الجديده #رامى_جمال


مش عايزة افاجأك و اقولك أن حتي لو جالك ايه هنفضل نحبك و ندعمك #رامى_جمال
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