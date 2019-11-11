طبيب المنتخب المغربي يحدد موعد عودة خالد بوطيب لمباريات الزمالك

حدد طبيب المنتخب المغربي لـ خالد بوطيب مهاجم الزمالك موعد عودته للمباريات بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية مؤخرًا.



وأكد أنه سيكون في اتم جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي بعد استئناف بطولة الدوري يوم 25 من الشهر الجاري.



وخضع اللاعب لبعض الفحوصات على يد طبيب المنتخب المغربي في فرنسا للاطمئنان عليه بسبب شكواه من بعض الآلام لكنه سمح له بالمشاركة بشكل طبيعي، وطالبه بضرورة عدم الضغط البدني في البداية حتى يستعيد فورمته.



وتشهد بطولة الدوري فترة توقف في الوقت الحالي على خلفية مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت 23 سنة.



ويستأنف الزمالك مبارياته يوم 25 من الشهر الجاري بمواجهة فريق إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري.



وكان المنتخب الأوليمبي فاز في أولى المواجهات على مالي بهدف نظيف، على أن يلتقي مع غانا في الجولة الثانية للبطولة اليوم الإثنين.