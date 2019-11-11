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محافظات

إنشاء 4 عمارات إسكان اقتصادي للشباب بمركز يوسف الصديق فى الفيوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أوضح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأن مديرية الإسكان بالمحافظة بصدد الانتهاء من إنشاء 4 عمارات سكنية بمركز يوسف الصديق كمرحلة أولي للشباب ومتوسطي الدخل، مؤكدًا بدء الإجراءات الخاصة بإنشاء 4 عمارات أخرى كمرحلة ثانية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ الفيوم خلال اللقاء سرعة الانتهاء من إتمام إنشاء عمارات المرحلة الأولى للإسكان الاقتصادي بمركز يوسف الصديق خلال المدة الزمنية المحددة، والتى تضم 80 وحدة سكنية إسكان اقتصادي كاملة التشطيب بمساحة 63متر مسطح للوحدة، وتضم غرفتين وريسيبشن وحمام ومطبخ، بالإضافة إلى محلات تجارية ودار حضانة ومواقع خدمات.

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية لعدد 4 عمارات سكنية أخري لمتوسطى الدخل بالمركز نفسه تضم 80 وحدة سكنية بمساحة 87 مترا مسطحا للوحدة.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في توفير السكن المناسب لمتوسطي الدخل والشباب حديثي الزواج والمقبلين عليه، وأوضح المحافظ بأنه جاري استصدار قرار تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة بالمتقدمين لحجز الوحدات السكنية سيتم الإعلان عنها فور إقرارها وتحديد موعد الحجز.
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