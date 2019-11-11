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فن

غدا.. أشرف عبد المنعم يبدأ أولى حلقات برنامجه فى النور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:44 م
أشرف عبد المنعم
أشرف عبد المنعم
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سعيد فراج
يبدأ الكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم، مدير تحرير الأهرام، أولى حلقات برنامجه الجديد "فى النور" الذى يقدمه على شاشة قناة "CTV" اعتبارا من الغد "الثلاثاء" على الهواء مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يتناول البرنامج الذى يترأس تحريره محمد دنيا الصحفى بالأهرام ويخرجه محمد بدوي، القضايا العامة التى تشغل الشارع المصرى، ويلقى الضوء على مشكلات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول لها.

برنامج "فى النور" هو التوك شو الرئيسي لقناة "CTV" ، ويذاع من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على الهواء مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء.
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أشرف عبد المنعم يبدأ أولى حلقات برنامجه فى النور على CTV

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