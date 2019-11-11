الداخلية في يوم.. كاميرات المراقبة تكشف عن عامل سرقة 50 ألف جنيه من صيدلية بالنزهة.. وضبط 5 أشخاص في التنقيب عن الآثار بالقليوبية

- فى حملة أمنية بأسوان.. ضبط 582 هاربا من أحكام و30 قضية تموينية

- ضبط مسجل خطر مخدرات وبحوزته نصف كيلو حشيش بسوهاج









كشفت كاميرات المراقبة، عن واقعة سرقة صيدلية بالنزهة حيث كشفت اللص وتبين أنه عامل بذات الصيدلية وتم ضبطه.





تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحب صيدلية قرر باكتشافه سرقة كمية من الأدوية والمكملات الغذائية تقدر ثمنها بمبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.





بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الصيدلية ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالصيدلية محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بذات الصيدلية تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة"، تم بإرشاد ضبط المسروقات بمسكنه ،وكذا مبلغ مالي 7000 جنيه من متحصلات الواقعة ( قيمة بيع كمية من الأدوية المستولى عليها ) .









كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 5 أشخاص بينهم ربة منزل خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزل بقرية طحانوب مركز شبين القناطر وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالي بتنقيب بعض الأشخاص داخل أحد المنازل عن الآثار بناحية قرية طحانوب دائرة المركز





انتقل مأمور المركز وجرى ضبط كل من "هدى.م.س" ربة منزل و"مصطفى.ج.ح" عامل و"عبد الحميد.ح.س" عامل، و"سيد.ن.ت" عامل و"أيمن.م.ع" عامل خلال قيامهم بالحفر داخل المنزل المشار إليه.





وبمواجهة الأولى مالكة المنزل اعترفت بارتكاب الواقعة واستئجار المتهمين المضبوطين رفقتها للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وبسؤال باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوالها.





وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة وتعيين الحراسة اللازمة على مكان الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري تحرر عن ذلك المحضر رقم 10148 إداري مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2019.









فيما تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.





وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط 582 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 138 حكم حبس جزئى، و29 حكم حبس مستأنف، و295 حكم غرامات، و128 مخالفة.





وفي مجال ضبط الأسلحة الناريه والمواد المخدرة تم ضبط 5 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و2 كيلو جرام بانجو، بجانب 700 قرص مخدر.





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن قضية سلع مجهولة المصدر.





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 640 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، وأيضًا ضبط مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص، وتحرير 134 مخالفة تجاوز حد السرعة، و85 تصالح فورى، و130 مخالفة غرامة ونش، و87 حالة عدم قبول التصالح، و200 مخالفة متنوعة.





وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.









وفى سياق متصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر مخدرات يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل وبحوزته نصف كيلو حشيش.





تتلقى اللواء معتز توفيق،مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد ،بضبط "أشرف. ح. ع" عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل ومسجل شقى خطر تجارة مواد مخدرة فيئة ب وبحوزته كمية من قطع الحشيش المخدر تزن حوالى نصف كيلو تقريبا وميزان حساس وسكين ودراجة بخارية بدون لوحات وهاتف محمول ومبلغ مالى.



