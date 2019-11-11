إنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين في تظاهرات الأحواز الانفصالية..فيديو

عاجل : إنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين من قبل المتظاهرين في الأحواز الأن . #الأحواز_تنتفض pic.twitter.com/MbODOR2uKt — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 11, 2019

قام المتظاهرون العرب في إقليم الأحواز بإنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين، خلال احتجاجاتهم المطالبة بالانفصال عن طهران.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر إنزال المتظاهرين الأعلام الإيرانية وسط هتافات مشجعة من المحتشدين.واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ يوم أمس الاثنين، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطئ بواسطة السم.واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.