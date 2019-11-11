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أخبار العالم

إنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين في تظاهرات الأحواز الانفصالية..فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قام المتظاهرون العرب في إقليم الأحواز بإنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين، خلال احتجاجاتهم المطالبة بالانفصال عن طهران.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر إنزال المتظاهرين الأعلام الإيرانية وسط هتافات مشجعة من المحتشدين.

واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ يوم أمس الاثنين، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.

وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطئ بواسطة السم.

واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.

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