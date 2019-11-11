رئيس جامعة القاهرة يؤدي صلاة الغائب على طالبة طب بيطري المتوفاة بالمدينة الجامعية

أدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد، بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وذلك في ساحة مدينة الطالبات بالجيزة، بحضور النواب وعمداء بعض الكليات.



وقدم الدكتور الخشت، العزاء لزملاء الطالبة بالمدينة، مؤكدا لهم أنه سيتم شراء مناشر منزلية داخلية لحماية الطالبات من أي مخاطر قد يتعرضن لها.



وقالت الجامعة في بيان أمس: "تنعى جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ابنتها الغالية الطالبة / لمياء محمد السيد إبراهيم بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها".



وتتقدم الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، ونسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان.