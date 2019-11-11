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توك شو

مالوش حد.. خير نون النسوة: وزعنا 200 بطانية و3 كولديرات على روح هيثم أحمد زكى..فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:42 م
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
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قسم التوك شو
قالت داليا عاصم، صاحبة مبادرة "خير نون النسوة"، والمتبرعة بصدقة جارية " مبرد مياه" على روح الفنان هيثم أحمد زكي، إن خبر وفاة هيثم أحدث صدمة لكل المصريين، خاصة أنه شاب صغير ليس له أى أحد، ووالديه متوفان، وكذلك جدته وجده، مؤكدة "خبر وفاته وجعنا كلنا".

وأشارت داليا عاصم، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مبادرة نون النسوة تقوم بعمل خيري كل شهر، حيث سيقومون بتوزيع 200 بطانية هذا الشهر، ولكنهن قررن وهب ثواب توزيع البطانيات لروح الفنان هيثم احمد زكى.

وأضافت: "هيثم ملهوش حد ولا أم ولا أب يدعو له، وأصحابه والفنانين هيفتكروه فترة وهينسوه بمرور الوقت"، موضحة أنها قررت أن تدشن صدقة جارية على روحه، وقامت بجمع تبرعات لشراء كولدير مياه صدقة جارية على روح هيثم، مشيرة إلى أنها حرصت على تركيب مبرد المياه قبل يوم العزاء الخاص به.

وتابعت، بالفعل جمعت تبرعات تكفي لشراء 3 كولديرات حتى الآن، حيث إن أعضاء الجمعية تفاعلوا معى جدًا، موضحة أنه تم شراء 3 مبردات مياه على روحه.
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