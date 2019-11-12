أجلت دراستها وخست 4 كيلو واتعلمت الطبخ.. ملكة جمال مصر للكون 2019 تكشف عن كواليس المسابقة.. وكيف تغلبت على مشاعر التوتر خلال إعلان الفائزة باللقب.. ورد فعلها من التمثيل

طريقة مشيتي اتغيرت.. ملكة جمال مصر تكشف عن سر تأهلها للفوز باللقب

انتي قدها.. ملكة جمال مصر للكون توضح طرق دعم أهلها لها

أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها خلال المسابقة

اكثر الأكلات المحببة لها

أجلت الدراسة من أجل المسابقة.. ملكة جمال مصر تكشف هواياتها المفضلة

ديانا حامد تعبر عن رد فعلها فور فوزها باللقب.. وكيف تغلبت على التوتر؟

بحب محمد رمضان.. ملكة جمال مصر تكشف موقفها من التمثيل





كل منا يرى ملكات الجمال من منظورة الخاص، إلا ان اغلب معتقداتنا حول ملكات الجكمال تكون خاطئة، وغير صحيحة، لذا قام موقع "صدى البلد" الغخباري، بإستضافة ملكة جمال مصر للكون لعام 2019، وذلك لمعرفة ابرز المعلومات عنها، وبعض المعلومات عنها وعن المسابقة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن حفلات ملكة الجمال.





قالت ديانا حامد، ملكة جمال مصر لعام 2019، أنها بعد موافقة القائمين على المسابقة وتأهلها من بين المتسابقين خضعت لفترة تأهيل لمدة شهر ونصف، تعلمت فيها الكثير من المهارات والخبرات المختلفة.





فترة تأهيل ملكة جمال مصر للكون عام 2019:





وتابعت ديانا حامد أن من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة، كانت الإتيكيت، وطرق التعامل مع الآخرين، والمشي على طريقة الكات واك، والعديد من المهارات التي جلعتها تتأهل للإنضمام للنهائيات في المسابقة.





وأشارت ديانا حامد، إلى أنه تتم التصفيتة في كل مرحلة من المسابقة، حتى الوصول إلى النهائيات، والتي يتبقى فيها 3 اشخاص فقط، من اصل 20 متسابقة.





وأوضحت حامد أنه يتم اختيار الفائزين باللقب حسب خبراتهن، ومدى براعتهن واتقانهن تقديم أفضل ما لديهن، وتطبيق كل ما تعملوه في فترة التأهيل للمسابقة،





وأضافت انها تعتقد أن هذا هو السبب في تأهلها لـ اللقب، حيث ان من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة هي طريقة مشيتها، حيث انها اختلفت تمام عن ذي قبل، بفضل التدريبات المكثفة التي خضعت لها.





دعم الأهل لملكة جمال مصر للكون لكي تحصل على اللقب:





وأفادت دينا حامد، إن عائلتها كانت باستمرار ما تساندها في أن تصبح ملكة جمال، حيث كانوا دائما ما يرددون على الكثير من الكلمات التشجيعية منذ أن كان عمري 3 سنوات، وقالوا لها" هتعمليها، وانتي قدها.





فيما تابعت دينا حامد، أن المسابقة كانت إضافة كبيرة لها على كل الأصعدة، حيث إنها عملتها العديد من الخبرات والمهارات، كطريقة المشي على الاستيدج، وكيفية تنمية المهارات، واكتساب الثقة بالنفس، والتحدث بلباقة مع الآخرين.





وأوضحت حامد، إلى أن اعتاد على العمل كموديل قبل خوض مسابقة ملكة جمال مصر للكون، وبالرغم من تشابه الأمر ظاهريا، إلا أن في باطن الأمر فرق كبير ما بين العمل كموديل، والفوز بلقب ملكة جمال.





ونوهت حامد، أن العمل كموديل يجب أن تبرز فيها الموديلينج التصميم، ولكن بشخصيتها و طريقتها، اما ملكة الجمال فهو التعبير بالكامل عن الشخصية، وكيفية التعبير عن ما بداخلك بشكل راقي، وطبيعي وغير متكلف.





كواليس مسابقة ملكة جمال مصر للكون ترديها ديانا حامد:





واستطردت ديانا حامد، أن منذ بداية المسابقة وهم يتبعون نظام غذائي صحي يمارسون الرياضة بشكل مستمر، و كجزء رئيسي من شروط المسابقة، وهو ما جعلها تخسر من وزنها.





وتابعت ديانا حامد، أنه مع بداية المسابقة كانت تتناول الأطعمة بشكل طبيعي كباقي الشعب المصري، أما بعد التحاقها بالمسابقة قامت بخسارة 4 كيلو ليصل وزنها إلى 55 كيلو، وذلك بسبب تناولهم باستمرار الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة؟، واتباع نظام غذائي صحي.





وأكدت ديانا حامد، انها احبت الطبخ منذ الدخول للمسابقة، حيث انها قامت بتعلم وصفات لطهي الخضروات بشكل صحي، حيث أكدت، أنها دائما ما تتناول الخضروات والفواكة، الفرخ، والأرز، ولكنها تتناول الأطعمة بكميات بسيطة، وذلك حتى تحافظ على جسدها رشيقا.





وأوضحت ديانا حامد، انها مؤخرا بدأت في ممارسة الرياضة، ولكن ليس رياضة محددة، وانام تذهب لممارسة الرياضة في الجيم لكي تحافظ على جسمها رشيقا، وتحافظ على نفس مستوى التدريب التي حصلت عليه داخل المسابقة، وكنوع من التأهل للمراحل الأخرى من المسابقة العالمية.





اكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها ملكة جمال مصر للكون 2019:





وقالت دينا حامد ان من اكثر المواقف المحرجة أو التي جعلتها تشعر بالخوف من المسابقة هي الأسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم عليها خلال مراحل المسابقة، حيث انها كانت تخشى من أن لا تعرف الجواب الصحيح على السؤال.





وأكملت دينا حامد: أنها شعرت بالخوف الشديد من سؤالين قامت لجنة التحكيم بسؤالها عنه، ولكنها قامت بالجواب بطريقة صحيحة عليهم، وهو ما جعل حاجز الخوف لديها ينكسر، ويختفي في المراحل الاخيرة من المسابقة.





وتابعت دينا حامد، أنها بخلاف هذا الأمر لم تتعرض إلى مواقف محرجة، حيث إن الأجواء بينها وبين زميلاتها في المسابقة، وباقى المشتركات كانت ودية للغاية، حيث أنها كانت تتعامل معهم بكل ود وحب.





وأكدت حامد، أن المكسب الأكبر من الحصول على اللقب، هو الحصول على الأصدقاء، حيث ان الاجواء الداخلية للمسابقة، جعلها تبني علاقات صداقة قوية مع زميلاتها من المتسابقات.





كيف أثرت مسابقة ملكة جمال مصر للكون على ديانا حامد:





ونوهت ديانا حامد، إنها تقوم بالدراسة في السنة الثانية في مجال البيزنس في لندن، وبالرغم من حبها الشديد بدراستها، إلا أنها قامت بتأجيل الدراسة هذا العام لكي تشترك في مسابقة ملكة جمال مصر الكون لعام 2019.





وأكدت حامد أنها رأت أن المسابقة تحتاج إلى تفرغها الشديد والتام لها، لذا فهي قررت التأجيل من دراستها هذا العام، كي تولي كامل اهتمامها للمسابقة، والتدريب لنهائيات المسابقة، وذلك حتى تمثل مصر بأحسن صورة.





وعبرت حامد، أنها لديها العديد من الهوايات ولكن أكثرهم هي تربية الحيوانات الأليفة، حيث إنها تمتلك قطة صغيرة، بالإضافة إلى شغفها بالعمل كموديل خارج مصر، وذلك بجانب الطبخ أيضا، حيث إنها تحب أن تقوم بتحضير المأكولات الصحية لعائلتها.





فيما كانت أمنية ديانا حامد الفوز بلقب ملكة جمال الكون، والتوفيق ما بين عملها كموديل، واللقب، وأن تعمل على مزجهما معا بطريقة احترافية.





رد فعل ديانا حامد لحظة إعلان فوزها بلقب ملكة جمال الكون 2019:





ومن جانبها أكملت دينا حامد، إن لحظة إعلان الفائزة باللقب كانت لحظة حماسية للغاية، حيث "انني لم اكن اتوقعها"، وتابعت: "مكنتش متوقعة ان اسمني اللى هيتقال دلوقتي".





وتابعت حامد، أنه بمجرد نطق اسم الفائزة، ظلت تقفز من على الأرض من شدة فرحتها، وقالت "كنت بتنطط من على الأرض لحظة فوزي باللقب"، حيث انه مش شدة التوتر خلال إعلان النتائج، كانت تردد بداخلها بعض الكلمات، وتقول "اضحكي اضحكي الدنيا هتبقى تمام".





وأضافت أنها في بداية التحاقها بالمسابقة كانت عندما تتحدث إلى والدتها، تقول لها انها إذا لم تفز باللقب فإنها لن تشعر بالحزن، وذلك لأنها اكتسبت الكثير من الخبرات، بالإضافة إلى أنها تكتسب صداقات جيدة، بالإضافة إلى كانت علاقتها الجيدة بلجنة التحكيم.





ونوهت حامد، إلى ان المسابقة تفتح الكثير من الآفاق الجيدة حتى إن لم تفز المتسابقة باللقب، حيث ان الاشتراك وحده في المسابق يعد مكسبا كبيرا.





موقف ملكة جمال مصر للكون 2019 من التمثيل:





وقالت ديانا حامد، إنها من عشاق مشاهدة المسلسلات الرمضانية، فهي تعشق الفنانة ياسمين صبري، والفنان محمد رمضان كثيرا، فهما من أكثر الفنانين الذين لفتوا نظرها في المسلسلات الرمضانية.





وتابعت ديانا حامد، انها بحكم معيشتها في الخارج خلال مراحل عمرها المختلفة، فلم تكن تعرف الكثير عن الفنانين في مصر، إلا أنه في الفترة الاخيرة قامت بمتابعة العديد من المسلسلات، والتي لفتت نظرها بشكل كبير.





وبالرغم من استماعها للموسيقى الغربية، إلا أن ديانا عبرت عن حبها الشديد للمطرب عمرو دياب، وأغنية راجع، حيث أنها لا تعتقد أن هناك شخصا لا يستمع إلى أغانيه ويستمتع بها.



