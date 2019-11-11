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الهدوء يسود انتخابات الإعادة في 11 كلية بجامعة القاهرة.. الخشت: الشفافية والمنافسة الشريفة شعار العملية الانتخابية.. وما يحدث بجامعتنا نموذج للديمقراطية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:30 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة وسط الطلاب اثناء اعادة الانتخابات
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قســـم التعليـــم
* رئيس جامعة القاهرة : الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب
* الخشت يطالب الطلاب بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والإعلام، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة واختيار أعضاء اللجان على مستوى 11 كلية.

وأكد الدكتور الخشت، على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها.

وتجرى جولة الإعادة في جامعة القاهرة، في 11 كلية وهي الإعلام، ودار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وفي حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء 12 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.

وكانت وزارة التعليم العالي ، قد أعلنت شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية والتي نصت عليها اللائحة الطلابية وهي؛ لا بد من أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له، وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى وألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.
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