الهدوء يسود انتخابات الإعادة في 11 كلية بجامعة القاهرة.. الخشت: الشفافية والمنافسة الشريفة شعار العملية الانتخابية.. وما يحدث بجامعتنا نموذج للديمقراطية

* رئيس جامعة القاهرة : الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب

* الخشت يطالب الطلاب بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية





أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والإعلام، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة واختيار أعضاء اللجان على مستوى 11 كلية.





وأكد الدكتور الخشت، على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها.





وتجرى جولة الإعادة في جامعة القاهرة، في 11 كلية وهي الإعلام، ودار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وفي حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء 12 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.



