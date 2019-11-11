بعد إصابته بـ البهاق.. معلومات عن رامي جمال

تصدر الفنان رامي جمال محرك بحث جوجل وموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد رسالته المؤثرة لجمهوره حول رغبته في الاعتزال بسبب إصابته بمرض البهاق، متسائلا: "اعتزل ولا تقبلوني زي مانا".



وفي هذا التقرير نرصد أهم معلومات عن رامي جمال:

-اعتزلت زوجته ناريمان الغناء بمجرد زواجهما، وفسر الأمر قائلا: "الوسط الفني صعب على العاملين به، وأصعب على السيدات، كما أنه يشغل أغلب الوقت، ففي حالة تواجدنا سويا في الوسط الفني لن يتمكن أحدنا من التفرغ لأولادنا".



-يبلغ من العمر 35 عامًا ودرس في كلية التربية الموسيقية.

- بدأ مشواره الغنائي مبكرا، حيث كانت بدايته بتلحين أغنية فيلم" فرخ" الذي قام بغنائها الفنان أحمد فوزي.

- قدم 5 ألبومات خلال مشواره الفني، آخرها ليالينا.

-هاجم الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعدما قالت إنها توقفت عن إقامة حفلات في مصر لأن مطالبها " تقيلة على مصر".

