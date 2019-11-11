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فن

بعد إصابته بـ البهاق.. معلومات عن رامي جمال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:11 م
رامي جمال
رامي جمال
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان رامي جمال محرك بحث جوجل وموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد رسالته المؤثرة لجمهوره حول رغبته في الاعتزال بسبب إصابته بمرض البهاق، متسائلا: "اعتزل ولا تقبلوني زي مانا".

وفي هذا التقرير نرصد أهم معلومات عن رامي جمال:
-اعتزلت زوجته ناريمان الغناء بمجرد زواجهما، وفسر الأمر قائلا: "الوسط الفني صعب على العاملين به، وأصعب على السيدات، كما أنه يشغل أغلب الوقت، ففي حالة تواجدنا سويا في الوسط الفني لن يتمكن أحدنا من التفرغ لأولادنا".

-يبلغ من العمر 35 عامًا ودرس في كلية التربية الموسيقية.
- بدأ مشواره الغنائي مبكرا، حيث كانت بدايته بتلحين أغنية فيلم" فرخ" الذي قام بغنائها الفنان أحمد فوزي.
- قدم 5 ألبومات خلال مشواره الفني، آخرها ليالينا.
-هاجم الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعدما قالت إنها توقفت عن إقامة حفلات في مصر لأن مطالبها " تقيلة على مصر".
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