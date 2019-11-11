2 مليون و248 ألف جنيه.. حبس مقاول هارب من دفع غرامات مالية

أمرت نيابة الشرابية بحبس مقاول هارب من دفع غرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و248 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق التى تجرى لحين سداده المبلغ أو تقسيطه.



بداية الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط ن ع، 54 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 حكم غرامة "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و248 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام.