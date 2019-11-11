اختفاء سائق سيارة نصف نقل بالغربية والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة اختفاء سائق "نصف نقل" في ظروف غامضة نهاية الأسبوع الماضي وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة زفتى حول اختفاء محمود احمد مصطفي يونس سائق مقيم بقرية ميت المخلص فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى اتصال أحد الأشخاص به مقيم بقرية تاج العجم التابعة لمدينة السنطة للذهاب معه الى مركز زفتي.



وتقرر تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف أسباب الواقعة وبسؤال جيرانه وأصدقاءه للإفادة عن أي شخص يعرف الجهة التي توجه إليها أو العثور عليه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.