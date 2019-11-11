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تعليم

طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:24 م
طلاب جامعة المنصورة
طلاب جامعة المنصورة يصوتون
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همت الحسينى
أجريت اليوم الاثنين انتخابات الإعادة لاتحاد طلاب جامعة المنصورة فى ١٠٢ لجنة داخل ٦ كليات هي الآداب، التجارة، الحقوق، العلوم والسياحة والفنادق والتربية الرياضية لعدم اكتمال النصاب القانوني في المرحلة الأولى وبدأت عملية التصويت من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساءا.

وأضاف الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة، لعام ٢٠١٩ م أن ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف الكليات بالجامعة يشهد انتخابات الاعادة في ١٠٢ لجنة داخل ستة كليات لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة.

وأشار إلى أنه يصوت الطلاب اليوم لاختيار عدد ١٠٨٤ طالبا وطالبة الذين تم اعتمادهم بالكشوف النهاية داخل ١٨ بعد انتهاء مرحلة الطعون منهم ٦٠٠ طالب، ٤٨٤ طالبة للمنافسة على ١٠٢ من إجمالي ٥٥٣ لجنة منها ١٧٣ لجنة تم التعيين بها وعدد ٢٧٨ لجنة تمت بالتزكية.

وأوضح أن الجدول الزمني لباقى عملية الانتخابات يتضمن الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم والأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات والخميس 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأوضح عميد كلية الآداب أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة ، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم.
طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة
طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة
طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة
طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة
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