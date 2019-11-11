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رياضة

شريف إكرامى ينعى لاعب الزمالك السابق بهذه الكلمات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:25 م
شريف اكرامى
شريف اكرامى
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شروق حمدى
نعى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر  اللاعب الشاب علاء على لاعب الزمالك السابق.

وقال شريف إكرامي في تغريدته: "إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون،البقاء لله في وفاة اللاعب الشاب علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق، تقبله الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته و صبَّر أهله و أُسرته و رزقهم الصبر و الأجر و الثبات."

يذكر أن اللاعب علاء على توفى اليوم إثر صراع مع مرض سرطان المخ عن عمر يناهز 31 عاما.

يشار إلى أن علاء على لعب في صفوف فريق نادي الزمالك منذ صعده الهولندي رود كرول إلى صفوف الفريق الأول ورحل في موسم 2012/2013 إلى تليفونات بني سويف وبعدها إلى سموحة ثم طلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وأخيرا بتروجت.
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