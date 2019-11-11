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منوعات

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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هدير علاء
أعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية عن هوية الزوجين الأكبر سنًا في العالم، وهما "جون هندرسون"، الذي يبلغ من العمر 106 عامًا، وزوجته "شارلوت"، 105 عامًا؛ والأمر اللافت للنظر هو أن هذا الإعلان يأتي قبل شهر واحد تقريبًا من موعد احتفال الزوجين، وهما من ولاية "تكساس" الأمريكية، بعيد زواجهما الـ80، والمقرر الاحتفال به في الـ15 من ديسمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم عقد قران الزوجين في عام 1939، وكانا قد التقيا عام 1934 في جامعة "تكساس"، حيث كان "جون" آنذاك عضوًا في فريق كرة القدم، في حين كانت "شارلوت" تدرس كي تصبح معلمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يتمتعان بصحة جيدة، فضلًا عن أن الزوج يحرص على ممارسة التمارين الرياضية كل يوم.

وكشف "جون" في تصريح لشبكة "CNN" الإخبارية عن السر وراء تمتعه بصحة جيدة وكذلك وراء زواجه السعيد، في جملة واحدة وهي: "عش الحياة باعتدال وكن ودودًا في التعامل مع زوجتك".
تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور
تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور
تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور
تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور
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