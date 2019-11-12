برلمانية: المخصصات المالية لمشاريع الصرف والشرب غير كافية

قالت النائبة سماح حنين عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أن ارتفاع مخصصات مشاريع الصرف الصحى ومياة الشرب لـ 18 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2019 /2020 بعد ان كانت 11 مليار جنيه خلال العام الماضى جهد يستحق الشكر للحكومة.



وتابعت سماح حنين خلال تصريحات لـ:"صدى البرلمان"،نأمل فى زيادة هذه الميزانية اكثر من ذلك لأن الـ 18 مليار غير كافية للقضاء على مشاكل الصرف الصحى وامداد شبكات مياة الشرب لعديد من القرى والتى تعانى من نقص مياة الشرب وشبكات الصرف.



وتابعت عضو مجلس النواب،هناك ايضا العديد من القرى بمحافظة المنوفية تعانى من نقص مياة رى الاراضى الزراعى، الامر الذى يمثل مشكلة لقطاع كبير من الفلاح، والتى تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الوحيد.