حياة كريمة.. تنفيذ 50 منزلا ريفيا و10 صوب زراعية في الوادى الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مشروع إنشاء ٥٠ منزلا ريفيا بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس والذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير سكن آمن للأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عنهم.



وأوضح محافظ الوادى الجديد أن تكلفة المشروع تبلغ ٥ ملايين جنيه وذلك بمساحة ١٣٠م٢ للمنزل الواحد وسيتم الإعلان عن شروط التوزيع عقب الانتهاء منهم تماما وتوصيل المرافق إليهم.



من ناحية أخري، تفقد المحافظ مشروع الصوب الزراعية بالقرية والبالغ عددها ١٠ صوب يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضراوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفيرها بأسعار مناسبة لأهالي القرية.