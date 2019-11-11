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فن

ليوناردو دي كابريو في عيد ميلاده .. موديل تعدت عليه بالضرب.. وأعاد تصوير مشهد 70 مرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:00 م
النجم العالمي ليوناردو
النجم العالمي ليوناردو دي كابريو
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شروق ابراهيم
بات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو من أهم نجوم جيله في السينما الهوليوودية ، فهو ليس فقط نجم شباك تذاكر بل ايقونة عالمية لأن اهتماماته لم تقتصر فقط على الفن بل يشغل باله دائما المشاكل البيئية التي تهدد أمن وسلام العالم.

ويصادف اليوم عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو الـ 44 فهو من مواليد 11 نوفمبر 1975، ومن المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "دي كابريو" انه اشترى جزيرة في دولة بيليز منذ اكثر من 10 سنوات وحولها الى أول منتجع ترميم بيئي في العالم.

من اجل الحفاظ على ما تبقى من سفينة تايتانك ، دفع هو وكيت وينسلت لاحدى السيدات نجت من الغرق ايجار منزلها كي تتوقف عن بيع اي اسرار عن تفاصيل غرق السفينة الشهيرة بسبب حاجتها للمال.

اعتذر ليوناردو دي كابريو عن تجسيد دور Anakin Skywalker في سلسلة أفلام star wars، وخلال تصوير فيلمه الشهير Wolf of Wall Street أعاد تصوير مشاهد تناوله لسمك فاسد أكثر من 70 مرة.

تعدت الموديل الشهيرة Aretha Wilson عليه بالضرب خلال احدى السهرات وأصابته في رأسه بزجاجة مكسورة مما تسبب في حبسها عامين.
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