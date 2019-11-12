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برلمان

برلمانى: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
اكد اللواء احمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، ان اللجنة طالبت مرارا وتكرار استغلال الاصول غير المستغلة والتابعة لهئية مترو الانفاق، وكذا هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن استغلالها يوفر المليارات سنويا.

وتابع احمد الخشب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان استغلال هذه الاصول عبر تأجيرها أو التعاقد على نشر الاعلانات،او انشاء المحلات التجارية، وكذا استغلال الخردة القديمة، يدر موارد مالية بالمليارات يمكن اعادة استخدامها فى تطوير الخدمة للركاب، أضف إلى ذلك تشديد الرقابة على الركاب لمنع استخدامهم الخدمه دون دفع حق التذاكر.

وأكد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، ان الفترة المقبلة لن تشهد اى زيادة فى تذاكر المترو أو القطارات، وذلك فى اطار سعى الحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة من موارد مالية بعيدا عن التذاكر.

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، قد اكد أن مترو الانفاق يمكن أن يحقق مئات الملايين من الجنيهات سنويا لو استغل المحطات وسور المترو في نواحٍ استثمارية مثل المولات اتجارية والكافيهات والإعلانات التجارية، وهو ما بدأ بالفعل بمحطة العتبة إضافة إلى محطة هليوبوليس والتي من المقرر إنشا مول تجاري كبير بها على مساحة فدان وربع.
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