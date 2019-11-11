AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمرة رجب بالتقسيط لمحامي جنوب القليوبية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:20 م
عمرة
عمرة
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت نقابة محامي جنوب القليوبية، عن تنظيمها عمرة رجب للمحامين وأسرهم، بالتقسيط.

وقال محمد أحمد جمعة، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن عمرة رجب تأتي بالتقسيط للعام الثالث على التوالي لمحامي جنوب القليوبية، بالتعاون مع كبرى شركات السياحة.

وعن كيفية الاشتراك، أشار إلى أنه يتم دفع ألف جنيه شهريًا، ابتداء من شهر نوفمبر حتى موعد السفر، ويتم احتساب المبلغ النهائي للعمرة وقت تحديد شركات السياحة الأسعار النهائية، ويتم السداد للمبلغ المتبقي شهريًا ألف جنيه بعد العودة من السفر.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| مفاجأة عن إقالة فايلر .. صفقة الأهلي مهددة بالفشل.. ورد فعل غريب من محرز على هدف صلاح

خطفت 5 أرواح في يوم واحد.. قصة البالوعة القاتلة في المنوفية

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

بعد انتشار الذباب فى عدة محافظات.. طرق سهلة للتخلص من متاعبه

الأهلي يكشف عن موقفه من تأجيل مواجهة النجم الساحلي في أبطال أفريقيا

بعد إصابته بـ البهاق.. معلومات عن رامي جمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

وفاة علاء على نجم الزمالك بـ المرض الخبيث.. أعراض وأسباب سرطان المخ.. تعرف عليها