عمرة رجب بالتقسيط لمحامي جنوب القليوبية

أعلنت نقابة محامي جنوب القليوبية، عن تنظيمها عمرة رجب للمحامين وأسرهم، بالتقسيط.



وقال محمد أحمد جمعة، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن عمرة رجب تأتي بالتقسيط للعام الثالث على التوالي لمحامي جنوب القليوبية، بالتعاون مع كبرى شركات السياحة.



وعن كيفية الاشتراك، أشار إلى أنه يتم دفع ألف جنيه شهريًا، ابتداء من شهر نوفمبر حتى موعد السفر، ويتم احتساب المبلغ النهائي للعمرة وقت تحديد شركات السياحة الأسعار النهائية، ويتم السداد للمبلغ المتبقي شهريًا ألف جنيه بعد العودة من السفر.