التعليم: قبول 120 طالبا وطالبة للالتحاق بمدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم تحقيقًا لرؤية مصر 2030.



ورحب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، بجميع الطلاب والمعلمين ووجه الشكر لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وممثلي مؤسسة مصر الخير على تعاونهم المثمر مع الوزارة لافتتاح مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وعما تم توفيره من تدريبات للمعلمين وإعداد مناهج دراسية متقدمة للطلاب في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.



وفيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة، أشاد مجاهد بكفاءتهم وتميزهم، حيث تم اختيارهم بناءً على استمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.



وفي سياق متصل، قالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم إن مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، تعمل على إعداد خريجين مؤهلين بشكل كامل للعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.



وأضافت عز، أنه بالفعل قد تم قبول ما لا يزيد عن 120 طالبا وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وفق اختبارات وضعتها الوزارة لجميع المتقدمين في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلي المقابلات الشخصية؛ لتقييم نسبة معارفهم وإدراكهم ومهارات التواصل لديهم.



وخلال حفل الافتتاح، تفقد الحضور الفصول وأشادوا بمستوى المدرسة، كما قدم الطلاب عرضًا رياضيًا متناسقًا، وتم تكريم معلمي المدرسة لبذلهم قصارى جهدهم في التدريس وتدريب الطلاب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.