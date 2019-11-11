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رياضة

عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي يعتزل اللعب دوليا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:22 م
عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله
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إسراء أشرف
أعلن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم فريق النصر السعودي، اليوم، الإثنين، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده أسود الأطلس.

وكتب حمد الله عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "قررت اعتزال اللعب دوليا".

جاء هذا القرار، بعد الأزمة الأخيرة التي واجهها حمد الله قبل بطولة أمم إفريقيا الماضية بمصر، وغادر على إثرها معسكر المنتخب المغربي، قبل أيام من المشاركة في البطولة الإفريقية، دون ذكر أي أسباب.
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