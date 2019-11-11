في سوريا.. قتلى وجرحى بتفجيرات بسوق القامشلي

أفادت وسائل إعلام سورية وعربية، بوقوع تفجير في مدينة القامشلي السورية.



ذكرت الأنباء، بوقوع قتيلين وأربعة جرحى إثر انفجارين بسيارتين مفخختين أمام فندق "السفراء" وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.



وقالت التقارير الصحفية إن من بين مرتادي الفندق صحفيين أجانب، بالإضافة إلى المواطنين السوريين، مؤكدا وقوع أضرار مادية جسيمة في المكان.



وكشفت المقاطع المصورة الواردة من مكان الحادث عن وجود جرحى، لم يعلم عددهم بعد.

