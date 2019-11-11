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رياضة

منتخب مصر ينعى علاء علي نجم الزمالك السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:17 م
الجهاز الفنى لمنتخب
الجهاز الفنى لمنتخب مصر
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منتصر الرفاعى
نعى الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبى المنتخب ، علاء علي لاعب الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم، داعين الله عز وجل للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

وتوفى اليوم الاثنين علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض.

وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.

وأصاب الخبر الجماهير المصرية بالصدمة، لاسيما أنه لاعب صغير السن حيث يبلغ من العمر 31 عاما.

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