نظام تلاعب جوي للاتصال.. روبوت طائر ينظف ستائر وزجاج ناطحات السحاب



وأضاف الفريق أنه في المستقبل القريب، وقد نرى استخدام هذا النظام الجديد على نطاق واسع.



وأبلغ الفريق عن تطوير نظام تلاعب جوي للاتصال يظهر مرونة عالية وقدرة قوية على التكيف مع المهام وكان ذلك في المؤتمر الدولي الذي عقد في ماكاو في الأسبوع الماضي في معهد IEEE/RSJ عام 2019 بشأن الروبوتات والأنظمة الذكية (IROS 2019).



وتعتبر طريقة السيطرة على القوة أصعب مشكلة، حيث أن الروبوتات الطائرة عادة ما تكون حساسة للقوة الخارجية.

ذكرت صحيفة جلف نيوز أن باحثين صينيين صمموا روبوت طائر جديدا لا يقتصر دوره على تسلق الجدران فقط، بل إنه قادر على تجنب العقبات والقفز على أسطح الجدران.ويمكن لـ الربوت الجديد إجراء عمليات تفاعلية أثناء الطيران لتنظيف جدران الستائر الزجاجية في المباني المرتفعة.وقال فريق من معهد شينيانج للميكنة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إنه تم تصميم هذا النظام بحيث يمكن السيطرة على قوة الاتصال بالمنظومة بكاملها دون وجود أى أجهزة استشعار للقوة حيث يمثل الروبوت الجديد تقدما كبيرا في السلامة والكفاءة.