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أخبار البلد

مستشفيات بريطانية رائدة في أمراض القلب والرئة توقّع شراكةً مع جامعة عين شمس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:29 م
جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
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محمد وديع
وقّعت عدة مستشفيات بريطانية مقرها لندن اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع مستشفى جامعة عين شمس، إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة إن مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد ستلتزم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد وتقديم تقييمات الخدمات المُقدمة، وخطة تطوير خدمات جراحة القلب والرئة المقرر تقديمها في مستشفى جامعة عين شمس، بالإضافة إلى تقديم أبحاث مشتركة.

وتابع البيان أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة الاستراتيجية هو تشجيع التدريب والبحوث لتعزيز وتمكين البرامج السريرية في جامعة عين شمس.

وتهدف تقييمات الخدمات – على وجه التحديد – إلى تطوير وتقديم خدمات استثنائية ومستدامة في مجال جراحات الشريان الأورطي في جامعة عين شمس.

وأكد أن فريق مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد سيعملان مع شركائهم في جامعة عين شمس لتقديم خدمات عالمية المستوي في مجال أمراض القلب والرئة في مستشفى الجامعة من خلال استخدام نهج متعدد التخصصات إلى جانب التميز في مجال الرعاية السريرية والتعليم والبحوث.

ووصل وفد بريطاني من كبار الأطباء ومديري خدمات الرعاية السريرية من مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد إلى مصر في زيارة هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقية الأبحاث المشتركة وبدء المراحل الأولى من الشراكة.

وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز إنه يسعده أن تتعاون مستشفى جامعة عين شمس مع مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد حيث يشكل اتحاد مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد أكبر مركز لعلاج أمراض القلب والرئة في المملكة المتحدة.

وأوضح السفير أن هذه الاتفاقية ستساعد مؤسستين بارزتين على توحيد جهودهما من أجل تقديم خدمات عالمية المستوى في مجال أمراض القلب للمواطنين المصريين".

أكد ديفيد شيرمبتون – العضو المنتدب لمستشفى رويال برومبتون وهيرفيلد للمرضى الخصوصيين أن العاملين بمستشفى رويال برومبتون وهيرفيلد يتطلعون للعمل مع زملائهم في مستشفى جامعة عين شمس من أجل الاستفادة من خدمات القلب المتخصصة لديهم.

وأضاف: "نتطلع إلى شراكة ناجحة بين مؤسستينا ونأمل أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل".

وأفاد البروفيسور جون بيبر – جراح القلب بمستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد أن التعاون مع زملائه في جامعة عين شمس من أجل تقديم الأفضل في مجال خدمات القلب المتخصصة لشعب مصر يسعده".
مستشفيات بريطانية رائدة في أمراض القلب والرئة توقّع شراكةً مع جامعة عين شمس
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