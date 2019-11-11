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أخبار البلد

الفريق السيمفونى العسكري المصري يختتم عروضه في المهرجان الدولي بالصين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:30 م
الفريق السيمفونى
الفريق السيمفونى العسكرى المصرى
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محمد إبراهيم
اختتمت فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية والذى أقيم بمدينة " نانتشانغ " الصينية بمشاركة عشر فرق دولية من مختلف قارات العالم وثلاث فرق عسكرية مثلت أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية الصينية.

وقدم الفريق المصرى آخر عروضه الفنية بالمهرجان تضمنت عزف لمقطوعات موسيقية مصرية وصينية وعالمية مصحوبة بتشكيلات تنظيمية متقنة فى أجواء إحتفالية بأحدث وسائل الإبهار البصرى العالمية، وذلك وسط تشجيع حماسى من الجماهير التى أشادت بالفريق المصرى من خلال التصفيق الحار ورفع العلم المصرى بين أيادى المشاهدين بمختلف أعمارهم عرفانًا وتقديرًا لمصر وفريقها السيمفونى العسكرى خلال تقديمه للعرض.

وتعد الحفلة الختامية لوحة فنية متكاملة امتزجت فيها كل ألوان الإبداع الفنى الذى يحكى التراث الثقافى والحضارى لمختلف الدول المشاركة بالمهرجان.

وقدم فريق الموسيقات العسكرية المصرية على مدار فعاليات المهرجان عددا من العروض المميزة فى فقرات صباحية ومسائية بالساحات والطرق الكبرى والميادين الرئيسية لمدينة " نانتشانغ " أبرز خلالها الحضارة المصرية التى امتدت إلى آلاف السنين من خلال الزى الفرعونى الراقى.

كما شهدت الميادين والساحات عروضًا لكل الفرق التى رسمت ملامح التراث الخاص بها فى لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم.

وأصبحت مشاركة الفريق السيمفونى العسكرى المصرى مطلبا دوليا من كافة الدول التى تقيم المهرجانات والمسابقات العسكرية الفنية الكبرى والذى يعكس مدى المحتوى الفنى الراقى والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية خلال الآونة الأخيرة.

وتعد مشاركة الفريق المصرى امتدادا لسلسلة النجاحات التى تحققها الموسيقات العسكرية المصرية فى كافة المحافل الدولية التى تشارك بها.
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