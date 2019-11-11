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مرأة

للعزاب فقط.. ازاي تختاري شريك حياتك في 5 خطوات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:02 م
ازاي تختاري شريك
ازاي تختاري شريك حياتك في 5 خطوات
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رضوى حسام
كل فتاة لديها شخصيتها ومجموعة من الأفكار التي قد تنسجم مع البعض بينما لا تتماشى مع البعض الآخر، يقع العزاب في حيرة لاختيار شريك الحياة، بالطبع الأمر ليس بهذه السهولة، لكنه ليس من المستحيلات، كل ما يتطلبه الأمر هو معرفة بعض الأسس والقواعد التي يتم الاختيار على أساسها حتى لا نقع في فخ اختيار شريك حياة خاطئ.

موقع "power of positivity" يقدم مجموعة نصائح لاختيار شريك الحياة.

- يجب أن تختار الفتاة الشخص الأقرب الى صفاتها وأسلوبها في الحياة ، فلا بد أن تبنى الحياة الزوجية بين اثنين بينهما صفات مشتركة ينتج عنها التفاهم والتقارب بين الزوجين.

- يجب أن يكون متقارب في المستوى التعليمي والاجتماعي والثقافة والناحية الاقتصادية.

- لا يجب اختيار شريك الحياة على أساس العواطف أو الشكل بل يجب أن نتعمق في الاختيار، وإلا فإن الفشل سيكون حليف تلك العلاقة غير السوية.

- يجب تحكيم العقل عند الاختيار، ففرص المرأة في الاختيار الخاطئ أعلى من الرجل حيث أنها تنجرف وراء المشاعر والأحاسيس، دون إعطاء فرصة للعقل في أن يفكر ويبحث في الأمر بشكل كاف.

- مراعاة التشابه بين الطرفين يساعد على نجاح الحياة الزوجية وعلى اجتياز المشكلات التي يقابلنها في حياتهما.
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