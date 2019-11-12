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مرأة

للرجال فقط .. أمراض غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
أمراض غير متوقعة
أمراض غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر
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رضوى حسام
تساقط الشعر عند الرجال من أكثر ما يؤرقهم خاصة مع تقدم العمر، حيث أن نسبة كبيرة من الرجال يبدأ شعرهم في التساقط بعد عمر الأربعين، كما أن تساقط الشعر عند الرجال يعود لعدة أسباب، منها ما هو وراثي أو بسبب تغيير في الهرمونات، أو نتيجة أمراض معينة أو تناول دواء معين، وكشف موقع "health line " عن عدة اسباب تؤدى لـ تساقط الشعر عند الرجال .

الأمراض التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:

- مرض السكر
- الذئبة
- خدوش فروة الرأس
- داء الثعلبة
- مشاكل بالغدة الدرقية
- فقر الدم ونقص الحديد
- اضطراب شد الشعر
- الاضطرابات الهضمية
- مرض الزهري

فإذا كنت تعاني أيا من هذه الحالات ، أو كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب تساقط الشعر، عليك زيارة طبيبك للحصول على العلاج المناسب.
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