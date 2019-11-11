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توك شو

محلل سياسي: الشارع اللبناني يشهد أزمة..وهناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:37 م
لبنان
لبنان
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قسم التوك شو
قال فادي الأحمر الكاتب والمحلل السياسي، إن أعداد المتظاهرين في لبنان في تزايد مستمر من أجل تحقيق مطالبهم التي في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة.

أضاف فادي الأحمر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في لبنان الآن هو إنكار للسلطة، موضحا أن الرئيس لم يدعُ الى استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة ومن ثم تشكيل حكومة.

أوضح المحلل السياسي أن هناك أزمة ثقة في الشارع اللبناني وأصبحت هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة لإعادة الثقة إلى الشعب اللبناني.

وتابع فادي الأحمر: "سبب التظاهرات هو تعاقب حكومات ذات سياسات خاطئة غير منتجة بل وعلاوة علي ذلك استمرت في الفساد ونهب المال العام".
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