تعرف على الفوائد الصحية للبان الدكر وأفضل طريقة لاستخدامه

نهمل بعض المكونات الطبيعية ولا نستخدمها إلا نادرا رغم أن لها فوائد صحية كثيرة جدا على رأسها "لبان الدكر"، حيث أن كثيرا من الناس لا يفضلون تناول "لبان الدكر" بسبب مذاقه لكنهم لو أدركوا حجم فوائده الحقيقية لغيروا وجهة نظرهم، وكشف موقع "health line " عن فوائده العديدة وأفضل طريقة لإعداده.



- لبان الدكر يعالج هذه الأمراض :

- الربو.

- السعال.

- طرد البلغم.

- إزالة التهاب الحلق والحنجرة.

- تسكين ألم الأسنان.

- تقوية الذاكرة وعلاج النسيان.



- الطريقة الصحية لإعداد لبان الدكر:

- نقعه في ماء ساخن لمدة 24 ساعة.

- نقلبه فى الصباح ونشرب على الريق.