AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على الفوائد الصحية للبان الدكر وأفضل طريقة لاستخدامه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:01 م
الفوائد الصحية للبان
الفوائد الصحية للبان الدكر وأفضل طريقة لأستخدامه
Advertisements
رضوى حسام
نهمل بعض المكونات الطبيعية ولا نستخدمها إلا نادرا رغم أن لها فوائد صحية كثيرة جدا على رأسها "لبان الدكر"، حيث أن كثيرا من الناس لا يفضلون تناول "لبان الدكر" بسبب مذاقه لكنهم لو أدركوا حجم فوائده الحقيقية لغيروا وجهة نظرهم، وكشف موقع "health line " عن فوائده العديدة وأفضل طريقة لإعداده.

- لبان الدكر يعالج هذه الأمراض :
- الربو.
- السعال.
- طرد البلغم.
- إزالة التهاب الحلق والحنجرة.
- تسكين ألم الأسنان.
- تقوية الذاكرة وعلاج النسيان.

- الطريقة الصحية لإعداد لبان الدكر:
- نقعه في ماء ساخن لمدة 24 ساعة.
- نقلبه فى الصباح ونشرب على الريق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ بشرة أجمل .. فوائد رائعة لـ زيت الورد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟

فوائد صحية عديدة للجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق.. تعرف عليها

أبرزها الوقاية من السرطان.. 3 فوائد صحية رائعة للبطيخ

فوائد تجعل الشاي الأخضر مشروبك المفضل .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

المرض اللعين.. تفاصيل وفاة علاء على نجم الزمالك عن عمر يناهز 31 عاما

مينى جيب.. نوال الزغبى تتحدى الشتاء بـ إطلالة صيفية جريئة

بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

الأمن يلاحقه..مجهول يطلق الرصاص على خفيرين بالقليوبية

مصطفى يونس.. 3 تصريحات هزت شباك الأهلي

غيابات بالجملة في مران الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مينى جيب.. نوال الزغبى تتحدى الشتاء بـ إطلالة صيفية جريئة

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام