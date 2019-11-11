متجر شهير في تايلاند يعلن حظر استخدام الأكياس البلاستيك

أعلن أحد المتاجر الشهيرة في تايلاند عن عزمه حظر استخدام الأكياس البلاستيكية.



ووفقا لموقع ذا سمارت لوكال فإن هذا المتجر انضم إلى حركة دعم استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الأكياس البلاستيكية، وذلك ضمن الجهود المبذولة للمساعدة في حل المشكلة البيئية الحالية.



وأعلنت شركة CP ALL في تايلاند والشهيرة بمتاجر 7-11، أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بدورها في الحفاظ على البيئة، وسيتم تنفيذ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارًا من 1 يناير 2020 على مستوى فروعها في البلاد، ولم يتم الإعلان عن دفع العملاء لرسوم إضافية للأكياس البلاستيكية.