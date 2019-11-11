غيابات بالجملة في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة 12 لاعبا.



وشارك في المران حسين السيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ووليد سليمان ومروان محسن والعربي بدر ومحمد عبدالمنعم، وثلاثي حراس المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد 10 لاعبين في المنتخب الأول من الأهلي بجانب 3 في المنتخب الأوليمبي، بجانب الثلاثي الأجنبي علي معلول، وديانج وجيرالدو، المتواجدون مع منتخبات بلادهم.