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أخبار العالم

إماراتية تعلق وشاحها بخلاط كهربائي فتسبب في وفاتها.. تفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توفيت سيدة تبلغ الثامنة والخمسين، كانت تحضر حلويات مع ابنها، اختناقًا في فرنسا عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي، على ما أفادت فرق الاسعاف والشرطة بحسب الاتحاد الاماراتية.

واتصل ابن الضحية البالغ 15 عامًا والذي كان إلى جانبها في الشقة عند وقوع الحادث بالشرطة صباح الأحد مستنجدًا، وحاولت فرق الاسعاف انعاش السيدة الخمسينية لكن من دون جدوى.

وعند وصول المسعفين، كان المراهق وبناء على نصائح فرق الاسعاف قد قطع التيار الكهربائي عن الخلاط ومزق الوشاح الذي كانت تضعه والدته على ما أوضحت المصادر نفسها.
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