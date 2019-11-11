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فن

شاهد | تامر حسني يرقص مع زوجته على أنغام يا بنت الايه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:29 م
تامر حسنى وزوجته
تامر حسنى وزوجته
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قسم الفن
تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لتامر حسني وزوجته.

وظهر "تامر" في المقطع يرقص مع زوجته على أنغام أغنية "يا بنت الاية" في أحد الكافيهات.

ويستعد تامر حسني لعرض فيلمه الجديد "الفلوس" فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

"الفلوس" بطولة تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، ونانسى صلاح، ومحمد سلام، وآخرين، إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف.

يذكر أن آخر ألبومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 من إنتاجه الخاص.
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