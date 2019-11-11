أحمد حاتم يسخر من نفسه.. لهذا السبب

سخر الفنان أحمد حاتم من نفسه وذلك في رد فعل مفاجئ له خلال لقائه فى برنامج "theinsiderar".



ونشر حاتم صورة له خلال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلق عليها قائلا: "أنا بهرش حلو أوي" حيث يظهر أحمد فى الصورة وهو يضع يده خلف رأسه وهو ما اعتبره تصرف محرج له أثناء لقاء تليفزيونى.



ويقوم حاليا أحمد حاتم بالتحضير إلى الجزء الثانى من فيلم "الهرم الرابع" مع المنتج سيف عريبى.



وكان الجزء الأول من الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.