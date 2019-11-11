AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري أمن معلومات يحذر: تصنيع هجمات شرسة إلكترونية باحترافية لاختراق هذه الأنظمة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إننا كنا نتحدث قديما عن هجمات إلكترونية من نوع خاص وهو الحرمان من الخدمة، ولكننا الآن في 2019 نشهد هجمات شرسة من خلال فيروسات تم برمجتها وتصنيعها باحترافية.

وأضاف وليد عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهجمات الإلكترونية الشرسة تخترق أنظمة الدفاع والهيئات الحكومية المالية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية والدبلوماسية.

وتابع وليد عبد المقصود:" علينا الدفاع الاستباقي للهجمات الإلكترونية التي من الممكن أن تشل الأنظمة، وهناك جهات معلومة للتعرف على مصدر الهجمات ولكن هناك هجمات إلكترونية غير معروف مصدرها حتى الآن".

وأكمل وليد عبد المقصود: "الطاقة والاتصالات التعليم والرعاية الصحية على رأس الأنظمة المعرضة للإختراق، ويجب عدم تداول الملفات".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بياناتك في خطر.. اختراق 973 مليون هاتف آندرويد في الدقيقة

زيادة كبيرة في عدد هجمات الهاكرز على المواقع والتطبيقات في 2019

5 اختراقات حديثة.. تعرض هاتفك الذكي للخطر

ترشيحاتنا

وفاة علاء علي بسبب السرطان.. 7 محطات في مسيرة اللاعب والزمالك الأبرز

هاني الناظر: مرض البهاق غير مُعدٍ.. وليس له مضاعفات خطيرة.. فيديو

أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة علاء علي نجم الزمالك الشاب

شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة برفقة محمد نور

خبير: أردوغان يمارس البلطجة في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي يعاقبه

مصطفى يونس.. 3 تصريحات هزت شباك الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

مرض زينة يصيب ابنها بـ البكاء | شاهد إطلالتها بالنظارة