استشاري أمن معلومات يحذر: تصنيع هجمات شرسة إلكترونية باحترافية لاختراق هذه الأنظمة

قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إننا كنا نتحدث قديما عن هجمات إلكترونية من نوع خاص وهو الحرمان من الخدمة، ولكننا الآن في 2019 نشهد هجمات شرسة من خلال فيروسات تم برمجتها وتصنيعها باحترافية.



وأضاف وليد عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهجمات الإلكترونية الشرسة تخترق أنظمة الدفاع والهيئات الحكومية المالية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية والدبلوماسية.



وتابع وليد عبد المقصود:" علينا الدفاع الاستباقي للهجمات الإلكترونية التي من الممكن أن تشل الأنظمة، وهناك جهات معلومة للتعرف على مصدر الهجمات ولكن هناك هجمات إلكترونية غير معروف مصدرها حتى الآن".



وأكمل وليد عبد المقصود: "الطاقة والاتصالات التعليم والرعاية الصحية على رأس الأنظمة المعرضة للإختراق، ويجب عدم تداول الملفات".

